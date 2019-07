Cidades Casal de idosos fica ferido em incêndio em acampamento às margens do Rio Araguaia Ocorrência foi registrada em Aruanã na manhã desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros atendeu os feridos e os encaminhou para o hospital da cidade, onde foram atendidos e não correm risco

Um casal de idosos ficou ferido durante um incêndio que aconteceu dentro da barraca de um acampamento às margens do Rio Araguaia, em Aruanã, na manhã desta sexta-feira (05). As vítimas com idades de 66 e 70 anos tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o hospital da cidade. O incêndio começou na cozinha do aca...