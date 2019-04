Vida Urbana Casal de idosos é encontrado morto em fazenda, em Jaraguá A Polícia Civil informou que as vítimas apresentavam marcas de facadas no peito e abdome

Um casal de idosos de 81 e 61 anos foi encontrado morto, nesta segunda-feira (15), dentro da casa de uma fazenda no Distrito de Palestina, em Jaraguá. A Polícia Civil informou que as vítimas apresentavam marcas de facadas no peito e abdome. O delegado responsável pelo caso, Marco Antonio Zenaide, explicou que uma vizinha chamou pelas vítimas e não obteve retorno. Então,...