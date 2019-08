Cidades Casal de fazendeiros morto a tiros é sepultado em Goiás Geraldo Pereira Sobrinho, de 67 anos, e Maria de Lourdes Pereira, de 57, foram enterrados em um cemitério localizado no povoado de Campo Grande, no Distrito de São Luis de Montes Belos

O casal de fazendeiros Geraldo Pereira Sobrinho, de 67 anos, e Maria de Lourdes Pereira, de 57, foram sepultados, na manhã desta sexta-feira (9), em um cemitério localizado no povoado de Campo Grande, no Distrito de São Luis de Montes Belos, na região central do Estado. O velório teve início durante a madrugada e foi realizado no salão Paroquial da Catedral do município. N...