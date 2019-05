Cidades Casal de assaltantes conhecido como Bonnie e Clyde do Cerrado é preso em Aparecida de Goiânia Modo de agir e cometer os crimes auxiliou na identificação dos suspeitos, segundo a Polícia Civil

Suspeitos de vários roubos, um casal conhecido como Bonnie e Clyde do Cerrado foi preso nesta quarta-feira (22), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil (PC), o modo de agir e cometer os crimes auxiliou na identificação de Marcos Vinicius Sousa Gama e Gessica Campos de Morais. De acordo com as investigações, o casa...