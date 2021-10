Cidades Casal conquista direito de assistência no Ipasgo para barriga solidária Decisão inédita abriu precedente para que mulheres que geram filhos de segurados do plano recebam pré-natal

Uma decisão inédita do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) abriu precedente para que mulheres não seguradas que geram filhos de pessoas atendidas pelo plano de saúde, a chamada barriga solidária, recebam a assistência necessária no pré-natal. A medida foi provocada por um casal homoafetivo de Goiânia, que solicitou ao instituto as...