Cidades Casal é torturado por 3 horas pelos patrões em Goiás Os trabalhadores rurais viviam há 15 dias na fazenda e relataram agressões durante churrasco. Segundo o funcionário, patrão dizia estar o ‘batizando’

No último domingo (3), um casal de trabalhadores rurais foi agredido pelos patrões numa fazenda de Santa Cruz de Goiás em que trabalhavam. O homem que foi agredido diz que o patrão alegou estar ‘batizando’ os funcionários. As duas vítimas, com hematomas aparentes, registraram ocorrência na Polícia Civil de Goiás (PCGO) contra o fazendeiro e a esposa, que ainda não foram i...