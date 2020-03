Cidades Casal é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Rio Verde De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi amante da mulher e acreditava ser o pai de um filho dela

O casal Renata Santana de Oliveira, de 36 anos, e Charles Ferreira da Silva, de 33 anos, foi preso na sexta-feira (14), suspeito de matar o motorista de aplicativo Robkelson Fonseca, de 41 anos, com cinco tiros, na GO-174, em Rio Verde, no dia 1º de setembro de 2018. De acordo com a Polícia Civil (PC), Renata mandou Charles matar o ex-amante Robkelson, porque ele ac...