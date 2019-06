Cidades Casal é preso suspeito de manter ponto de jogo de azar disfarçado como bar, em Goiânia No estabelecimento, foram apreendidas duas máquinas caça níqueis e dinheiro

Um casal foi preso na tarde deste domingo (16), em Goiânia, suspeito de manter um ponto destinado ao jogo de azar. De acordo com a Polícia Militar, o local funcionava como bar para dificultar a identificação do esquema criminoso, na Avenida Minas Gerais. No estabelecimento, foram apreendidas duas máquinas caça níqueis e dinheiro. Já na casa do casal, na Vil...