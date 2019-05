Cidades Casal é preso suspeito de espancar sobrinha de 7 anos até a morte em Planaltina de Goiás Outras três crianças gravemente feridas foram resgatadas. Conselho Tutelar levou vítimas para abrigo. Os pais das vítimas estão presos

Uma criança de 7 anos morreu nesta quarta-feira (29) depois de ser espancada pelos tios em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Outras três crianças com diversos ferimentos causados pelas agressões foram resgatadas pelo Conselho Tutelar. Os pais das crianças agredidas estão presos e desde então elas estavam sob os cuidados desse casal de tios. As vítima...