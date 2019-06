Cidades Casal é preso suspeito de assaltar motorista de ônibus em Goiânia Segundo a Polícia Militar, os suspeitos ameaçaram a vítima com uma faca artesanal

Um casal foi preso suspeito de assaltar um motorista do transporte coletivo, na tarde deste domingo (16), no Terminal Praça da Bíblia, no setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos ameaçaram a vítima com uma faca artesanal. A dupla levou o aparelho celular, a carteira e a mochila do motorista com objetos pessoais. Os suspei...