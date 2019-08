Cidades Casal é preso suspeito de aplicar golpe milionário através de agências de viagem em Goiânia Em um apartamento de luxo do casal, no Jardim Goiás, na capital, os policiais apreenderam dezenas de cartões clonados e vários documentos falsos

Um casal suspeito de aplicar golpes através de agências de viagem “de fachada” foi preso, nesta quinta-feira (29), em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), o prejuízo ultrapassa os R$ 5 milhões. Em um apartamento de luxo do casal, no Jardim Goiás, na capital, os policiais apreenderam dezenas de cartões clonados e vários documentos falsos. As investigações da Pol...