Cidades Casal é preso por transportar mais de 90 celulares escondidos na porta do carro em Rio Verde Os aparelhos, 75 da Apple e 19 da Xiaomi, seriam levados para Goiânia e poderiam render quase R$ 300 mil. O prejuízo deve ser ainda maior, porque o veículo também foi apreendido

Ao ser flagrado transportando 94 celulares de última geração escondidos na lataria da porta do carro na BR-060, em Rio Verde, um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (2). No veículo ainda estava uma criança, filha do casal. Em uma abordagem de rotina, os policiais verificaram que o condutor tinha antecedentes criminais por de...