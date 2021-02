Cidades Casal é preso por tráfico de drogas no Setor Marista na noite deste sábado (6) O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de R$ 12 mil. Flagrante foi feito pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea do Estado de Goiás (GRAER)

Um casal foi preso na noite deste sábado (6) pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea do Estado de Goiás (GRAER) por tráfico de drogas, no setor Marista, em Goiânia. Estima-se que o valor dos entorpecentes apreendidos seja de R$ 12 mil. Durante abordagem, o homem e a mulher, de aproximadamente 20 anos cada um, foram flagrados com porções de cocaína, que seriam comerc...