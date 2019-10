Cidades Casal é preso por assalto à motorista de aplicativo em Goiânia ocorrido neste domingo (27) Aurélio Fernandes da Silva, de 45 anos, teria reagido e teve o braço quebrado; crime ocorreu no bairro Jardim Novo Mundo

Um casal foi preso por roubo a um motorista de transporte por aplicativo, em Goiânia, durante a manhã deste domingo (27). Taline Morais de Carvalho, de 29 anos, e Daniel Dias da Costa, de 31, teriam solicitado a corrida no bairro Jardim Novo Mundo, e anunciaram o assalto armados com uma faca. No momento, Aurélio Fernandes da Silva, de 45, reagiu, conforme relatado à P...