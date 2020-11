Cidades Casal é preso em Posse por tráfico de drogas e afirma que mercadoria seria vendida na Bahia Veículo ocupado por suspeitos foi parado durante fiscalização do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar

Um casal foi preso neste domingo (29) em Posse, na divisa de Goiás com a Bahia, suspeitos de tráfico de drogas. A abordagem foi realizada pelo Comando de Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar e o condutor estava com aproximadamente 1,6 kg de cocaína na cintura. No carro, a polícia também encontrou porções de maconha. Os dois foram detidos e encaminhados p...