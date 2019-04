Vida Urbana Casal é preso e adolescente apreendido suspeitos de tráfico de drogas em Goiânia Uma mulher de 19 anos, que está grávida, foi abordada na porta de casa com porções de crack embaladas para venda, segundo a Polícia Militar

Um casal foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido suspeito de tráfico de drogas, no domingo (21), no Setor Residencial Portinari, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher de 19 anos, que está grávida, foi abordada na porta de casa com porções de crack embaladas para venda. Na residência foram encontradas porções de maconha e cocaína. Um aparelho d...