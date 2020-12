Cidades Casal é preso com drogas em estacionamento de shopping de Goiânia Suspeitos seriam integrantes de uma quadrilha que usava carros de aplicativos e a estrutura de shoppings da capital para venda e distribuição de drogas

Um casal de motoristas de aplicativos foi preso na quinta-feira (24), no estacionamento de um shopping de Goiânia, suspeitos de integrar uma quadrilha que usava carros de aplicativos e a estrutura de shoppings da capital para venda e distribuição de drogas. A operação do Comando de Operações de Divisas (COD), encontrou com o casal drogas sintéticas pronta...