Cidades Casal é preso com caminhonete carregada de drogas, em Nova Alvorada do Sul As drogas estavam em um fundo falso da carroceria do veículo

Um homem de 24 anos e uma mulher de 22 foram presos na BR-267, município de Nova Alvorada do Sul, com grande quantidade de drogas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem ao casal, que estava em uma caminhonete, foram encontrados 100 quilos de maconha, haxixe e skunk. As drogas estavam em um fundo falso da carroceria do veículo. No dep...