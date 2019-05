Cidades Casal é preso com aproximadamente 12 kg de maconha em Goianira Parte do entorpecente foi apreendido dentro de um carro junto com os suspeitos

Um casal foi preso com aproximadamente 12 kg de maconha, na noite desta quinta-feira (9), em Goianira, na região metropolitana da capital. Uma equipe da Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelo Setor Central do município quando visualizou os suspeitos dentro de um Volkswagen Gol. Na tentativa de abordagem o motorista tentou fugir. No entanto, o casal, que já...