Cidades Casal é preso com 50kg de maconha em fundo falso de carro, em Anápolis O casal saiu de Mato Grosso do Sul com destino ao Distrito Federal, os policiais descobriram que o homem havia um mandado de prisão em aberto e encontraram a droga em um fundo falso no porta-malas

Na tarde do último sábado (11), um casal foi preso com 50kg de maconha em um fundo falso no carro, em Anápolis. O veículo foi parado em uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060. O casal saiu de Mato Grosso do Sul com destino ao Distrito Federal, os policiais descobriram que o homem havia um mandado de prisão em aberto e encont...