Vida Urbana Casal é morto a tiros na Vila Martins, em Goiânia Homem e mulher trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidos por vários disparos, no início da tarde desta sexta-feira (5)

Atualizado às 15h49 Duas pessoas foram mortas a tiros no início da tarde desta sexta-feira (5), no Setor Vila Martins, na Região Leste de Goiânia. De acordo com informações preliminares, um homem e uma mulher trafegavam em uma motocicleta pela Rua Professor José Avelino, naquele bairro, quando foram atingidos por vários disparos. O resgate foi acionado, mas ...