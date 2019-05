Cidades Casal é executado a tiros na frente de filho no Setor Santos Dumont, em Goiânia Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que as vítimas desciam de um carro quando foram baleadas na cabeça por dois homens

Um casal foi executado a tiros na frente do filho, de 8 anos, durante a noite desta quarta-feira (29), no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Testemunhas informaram para a Polícia Militar (PM) que as vítimas desciam de um carro, quando foram baleadas na cabeça por dois homens. Em seguida, os suspeitos fugiram em um carro branco e os feridos morreram no local. A famí...