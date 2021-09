Cidades Casal é detido após roubar e fazer motorista de aplicativo como refém em Brasília Condutor relatou aos policiais que ficou horas amarrado durante aproximadamente 800 quilômetros e que recebeu diversos golpes na costela e cabeça

Um motorista de aplicativo, de 58 anos, foi feito como refém por passageiros após ser acionado para fazer uma pequena viagem do bairro de Santa Maria, localizado no entorno de Brasília, no início da noite deste domingo (12). Ele só foi liberado na manhã desta segunda-feira (13) e procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os passageiros roubaram o veículo e um jovem d...