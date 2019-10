Cidades Casa pega fogo após explosão provocada por vazamento de gás de botijão em Aparecida de Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram utilizadas no combate às chamas

Matéria atualizada em 03/10/2019, às 12h27. O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio que ocorreu em uma casa do Setor Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, após uma explosão causada por vazamento de gás de um botijão, na tarde desta quarta-feira (2). A corporação não soube informar a dimensão que as chamas tomaram, mas não houve feridos. De acordo com ...