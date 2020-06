Cidades Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, reabre as portas após três meses fechada Local onde o suposto médium João de Deus atendia suspendeu as atividades devido à pandemia do novo coronavírus

A Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, voltou a abrir as portas nesta quinta-feira (17), após três meses fechada. O estabelecimento era o local onde o suposto médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, realizava seus atendimentos, e também onde teria cometido crimes sexuais. As informações são do G1. A Casa Dom Inácio de Loyola foi fechada em março deste ...