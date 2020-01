Cidades Casa do Estudante da PUC Goiás abre 11 vagas para 2020; veja como se inscrever O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de fevereiro

A Casa do Estudante Universitário (CEU II) da PUC Goiás está 11 vagas abertas para novos moradores, sendo seis femininas e cinco masculinas. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE), na Área 4, no Setor Universitário. O resultado da seleção será d...