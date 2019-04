Vida Urbana Casa de vereador é alvo de tiros após bater boca com prefeito no WhatsApp Antes dos disparos, os dois políticos trocaram ofensas por áudios em um grupo do WhatsApp; Cinco pessoas estavam no imóvel alvejado

A casa de um vereador foi alvejada na noite dessa terça-feira (9) em São Bento do Tocantins, região do Bico do Papagaio. Pelo cinco pessoas estavam no imóvel, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Civil acredita que os disparos foram feitos pelo prefeito da cidade, Ronaldo Parente (PSDB). Investigações apontaram que o prefeito e o vereador Adelsim do Povo (PP) teriam...