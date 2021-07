Cidades Casa de vítima de caixa d'água em Senador Canedo deve ficar pronta em até quatro meses Prefeitura afirmou que empresa vai dar andamento ao serviço em cumprimento a um Termo de Ajustamento de Conduta

Depois de quatro dias de angústia, Dalilia Louredo Carvalho, de 39 anos, está feliz e aliviada. O filho Yuri Louredo Giuliani, de 18 anos, recebeu alta hospitalar depois de ficar internado em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). E o melhor de tudo, sem sequelas ou restrições por conta do acidente com o desabamento de uma caixa d’água no...