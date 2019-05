Moradores de Planaltina incendiaram na manhã desta sexta-feira (31) a casa dos supostos responsáveis pela agressão de quatro sobrinhos. Revoltados com o crime registrado nesta semana, quando quatro crianças foram espancadas, uma delas até a morte, pelos tios de 17 e 19 anos, moradores se reuniram para colocar fogo na casa onde o casal mora. A Polícia Civil compareceu ao local e este crime também deverá ser apurado.

O tio das crianças já foi encaminhado para o presídio da cidade e a adolescente, que é tia das crianças espancadas e assumiu o cuidado desde que os pais dos meninos foram presos. Ela será transferida para uma unidade de atendimento socioeducativo em Goiânia. O caso foi registrado por moradores e postado nas redes sociais. Não havia ninguém na casa quando o fato ocorreu.

Uma das três crianças que foram encaminhadas para abrigo precisou retornar à unidade de saúde por conta de uma perfuração no baço. As outras seguem abrigadas. O delegado que cuida do caso, Antônio Humberto, disse que ainda deve realizar algumas diligências para conclusão do inquérito e, então, encaminhar para o Poder Judiciário.

Caso

Uma criança de 7 anos morreu nesta quarta-feira (29) depois de ser espancada pelos tios em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Outras três crianças com diversos ferimentos causados pelas agressões foram resgatadas pelo Conselho Tutelar. Os pais das crianças agredidas estão presos e desde então elas estavam sob os cuidados desse casal de tios. O casal poderá ser indiciado por maus-tratos, lesão corporal e infanticídio.

As vítimas foram encontradas após denúncias anônimas que chegaram à Polícia Civil. Os tios têm 17 e 19 anos. A adolescente foi apreendida e o companheiro dela foi preso em flagrante, ambos suspeitos das agressões. O delegado que conduz a investigação, Antônio Humberto Costa, informou que só deve comentar o assunto no final da tarde, depois de ouvir a versão dos suspeitos.