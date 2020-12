Cidades Casa de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itapaci é atacada com coquetéis-molotovs Câmeras de segurança captaram todo o ocorrido e a Polícia Civil investiga o caso; veja vídeo

Na noite da última terça-feira (3), Liyzanne Karine Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Itapaci, passou por um grande susto em sua casa, no interior do estado. Um motociclista parou em frente a sua residência e atirou dois coquetéis-molotovs, uma arma química feita com gasolina. Câmeras de segurança captaram todo o ocorrido e a Polícia C...