Cidades Casa de madeira pega fogo em Luziânia Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos que perceberam as chamas

Uma casa de madeira pegou fogo no Jardim Brasília Sul, em Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal, no final da noite deste sábado (30). O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos que perceberam pequenas chamas dentro da residência que estava desocupada no momento. Quando a corporação chegou, o fogo já havia se espalhado. Foram utilizados 3 mil litro...