Cidades Casa de jogos de azar é fechada em Goianira e polícia apreende nove máquinas caça-níqueis Responsável pelo local foi flagrado com R$ 6 mil em espécie e junto com jogadores foi encaminhado à Delegacia de Trindade

Uma casa que funcionava como central de jogos de azar foi fechada pela Polícia Militar no início da noite desta terça-feira (20) na Vila Isabel, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. A PM afirma que chegou até o local após uma denúncia e flagrou o responsável com R$ 6 mil em espécie e uma máquina de cartão. No local foram apreendidas nove máquinas caça-níqueis q...