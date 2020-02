Cidades Casa de jogos de azar é fechada e sete suspeitos são presos Entre os detidos estavam proprietário do local clandestino e o filho; Bope apreendeu também oito máquinas caça-níqueis, equipamentos de cartões de crédito, um notebook, dinheiro, além de documentos com a contabilidade do estabelecimento

Uma casa de jogos de azar foi fechada no final da tarde desta terça-feira (4), pela Polícia Militar (PM-GO), no Setor São José, em Goiânia. Segundo a corporação, durante patrulhamento na região, equipes do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) teriam se deparado com algumas pessoas, em atitude suspeita, que saiam de um estabelecimento, ao lado de u...