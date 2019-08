Cidades Casa de câmbio clandestina é alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, em Anápolis No local, foram apreendidos valores em moedas diversas, sendo 14 mil dólares, 15 mil euros, um franco suíço, 230 libras e R$ 85 mil, segundo a PF. Responsável pelo estabelecimento foi autuado por crime contra o sistema financeiro

Uma casa de câmbio clandestina, localizada no Centro de Anápolis, a 53 quilômetros de Goiânia, foi alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (22). No local, foram apreendidos valores em moedas diversas, sendo 14 mil dólares, 15 mil euros, um franco suíço, 230 libras e R$ 85 mil. Devido à ausência de flagrante, n...