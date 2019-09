Cidades Casa é isolada após incêndio em Uruaçu Os proprietários da residência não estavam no local e até o momento não foram localizados

Uma casa pegou fogo na madrugada deste domingo (01), no Setor Oeste, em Uruaçu, na região Norte de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, como a residência estava trancada e não havia ninguém dentro, a corporação precisou arrombar portas e janelas para combater as chamas. Os objetos que estavam no local foram quase todos queimados e o teto foi destruído. ...