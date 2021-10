Um gesto de carinho mudou a rotina do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiânia nesta semana. No mês das crianças, os pacientes em tratamento contra a Covid-19 foram surpreendidos com a entrega de mensagens de esperança e desenhos feitos à mão por filhos e netos.

A ação foi uma iniciativa da Supervisão de Hotelaria do HCamp. Segundo a supervisora da seção, Paola Armijos Jardim Souza, o momento foi uma forma de aproximar as famílias. “Sabemos que as pessoas gostariam de estar em casa neste feriado, entre seus entes queridos. Me senti muito grata em poder entregar essas mensagens de fé, amor e desejo de recuperação aos nossos usuários. Essa assistência humanizada impacta diretamente e de forma positiva no processo de recuperação dos internos”, disse.

A aposentada Nair Pereira Sobrinho, de 75 anos, que é moradora de Itaguaru, no interior do estado, está internada desde 7 de outubro. “Essa linda mensagem dos meus filhos, netos e bisnetos acalentou meu coração”, comentou a idosa.

O psicólogo, Luiz Gonzaga Francisco Pinto, de 73 anos, que é morador da cidade de Anápolis, foi outro paciente a receber a surpresa e não conteve as lágrimas ao ver a carta da filha, Ana Luiza, e um desenho dos netos Vinícius, Augusto e Igor. “Fui psicólogo do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) durante 22 anos e sei o quanto essas ações de humanização nos auxiliam para a superação do processo de internação hospitalar”, disse.

A infecção de Luiz está entre aquelas que mostram que mesmo após as duas doses de vacina, ainda há risco de infecção. “Mas agradeço a Deus e a ciência por ter tomado as duas doses da vacina. Senão, eu poderia ter ficado em estado grave e estar em um leito de UTI”, destacou Luiz.

Diante do exemplo, a diretora-geral do HCamp de Goiânia, Mônica Ribeiro Costa, destaca: “Ainda que a vacina nem sempre possa evitar os casos, a imunização permite que o quadro ocorra de forma mais leve. É válido pontuar ainda que, a população idosa com a vacinação de duas doses há pelo menos seis meses, procure os postos para receber a terceira dose. Isso é fundamental para reforçarmos a proteção nos idosos”, explicou a infectologista.