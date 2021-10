Cidades Cartas de crianças mudam rotina de pacientes com Covid no HCamp Ação alusiva ao Dia das Crianças foi realizada no Hcamp de Goiânia. Entrega de mensagens escritas à mão por filhos, netos e bisnetos emocionou internados

Um gesto de carinho mudou a rotina do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiânia nesta semana. No mês das crianças, os pacientes em tratamento contra a Covid-19 foram surpreendidos com a entrega de mensagens de esperança e desenhos feitos à mão por filhos e netos.A ação foi uma iniciativa da Supervisão de Hotelaria do HCamp. Segundo a s...