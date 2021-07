Cidades Carta de Lázaro encontrada pela polícia pode ter citado informações sobre a Chacina em Ceilândia "O cara tava armado e, antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa, que quando eu vi já foi só os tiros (sic)"

A carta encontrada pela polícia com Lázaro Barbosa no dia em que foi capturado, em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, possui relatos que descrevem momentos de um crime, no qual uma pessoa teria reagido. A investigação acredita que o texto pode fazer referência à chacina ocorrida em Ceilândia, que vitimou quatro pessoas de uma mesma família, e deu início à caçada...