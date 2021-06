Alunos do Colégio Estadual Verany Machado de Oliveira, no Jardim Primavera, em Goiânia, receberam cartões alimentação do governo estadual, na última segunda-feira (14). O crédito de R$ 30,00 por estudante é destinado à compra de itens alimentícios, e substitui os kits de alimentação, que foram entregues mensalmente pelas escolas estaduais desde o segundo semestre do ano passado.

O cartão alimentação é cadastrado no CPF do responsável pelo aluno, sendo R$ 30 para cada filho ou tutelado matriculado na rede estadual de ensino. Ou seja, o pai ou mãe que possui dois filhos matriculados em escola estadual, receberá R$ 60. Não há prazo para utilização do crédito, que pode ser acumulado ao longo dos meses sem nenhum prejuízo ao estudante.

O benefício começou a ser distribuído no final de maio e já foi entregue em Aparecida de Goiânia, Ceres, Minaçu, Itapuranga, Alto Paraíso, Campos Belos, Águas Lindas e outros municípios. Cada unidade escolar deverá entrar em contato com os pais e/ou responsáveis para informar a data e o horário da retirada dos cartões em sua unidade.