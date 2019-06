Cidades Carro usado por suspeito de assassinar família e ator é localizado; buscas continuam

A polícia localizou nesta terça-feira, 11, o carro usado por Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, para fugir do local de onde matou o ator Rafael Henrique Miguel, conhecido pela sua atuação na novela Chiquititas, e os pais dele no domingo, 9. O veículo foi encontrado na Avenida Batista Maciel, no Jardim Pedreira, próxima à Estrada do Alvarenga, na zona sul d...