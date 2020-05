Cidades Carro sai da pista e motorista morre, na GO-070 A vítima estaria sem o cinto e bateu com a cabeça no para-brisa do veículo

Um homem morreu em uma saída de pista na GO-070, entre Inhumas e Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (10). De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro saiu da pista e tombou em uma valeta, provocando a morte do motorista no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas quando...