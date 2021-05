Cidades Carro roubado em Brasília é recuperado em Formosa Motorista contou aos policiais que adquiriu o veículo por meio de um site de vendas

Um carro com registro de roubo em Brasília foi recuperado no último domingo (10) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O condutor do veículo disse aos policiais que comprou o automóvel por um site de vendas e pagou R$ 5 mil. O homem foi abordado no posto policial após a equipe suspeitar que o ...