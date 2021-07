O casamento é um momento planejado e bastante aguardando, mas para uma noiva este momento foi cercado de muita aflição. Na tarde desta quarta-feira (14), a jovem e um casal de padrinhos estavam dentro de um veículo quando, em um trecho da BR-020, entre Planaltina e Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), o carro quebrou.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam patrulhamento pela via ao visualizar a cena deram uma carona e assim a noiva e os padrinhos chegaram ao casamento civil em uma viatura da corporação.

O agente da PRF, Walckenaer Lucas, explicou que a equipe estava patrulhando na altura do quilômetro 41 quando avistaram o veículo parado no acostamento e ao fazer a abordagem encontraram os ocupantes aflitos. “Eles estavam preocupados já era 14h30 e o casamento aconteceria na região do Colorado por volta das 15h. A noiva estava muito desesperada.”

Os agentes colocaram a noiva e os padrinhos na viatura e seguiram para o cartório. A viagem transcorreu sem intercorrências e a cerimônia foi realizada.