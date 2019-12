Cidades Carro pega fogo no Setor Perim após ser atingido por faíscas de fogos de artifício Veículo foi consumido pelas chamas e motorista sofreu ferimentos leves

Um carro pegou fogo na noite desta terça-feira (24) no Setor Perim, em Goiânia, depois de ser atingido por faíscas de fogos de artifício. O caso aconteceu na rua SP 17. Segundo testemunhas, o motorista estava parado dentro do veículo quando uma pessoa ainda não identificada soltou um foguete. As faíscas acabaram entrando no carro que estava com janelas abertas. As cha...