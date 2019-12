Um carro pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (9), na Avenida 85, no Setor Marista, em Goiânia. Trata-se de um veículo de passeio que está no anel superior do Viaduto Latif Sebba, conhecido como a antiga Praça do Ratinho, em direção à Avenida D.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 15h35 e duas viaturas foram enviadas para combater as chamas. Até o momento, não há informações sobre em que circunstâncias o incêndio teria sido iniciado.