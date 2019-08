Cidades Carro pega fogo no estacionamento de atacadista em Goiânia e assusta clientes. Veja vídeo Veículo estava próximo de outros e chegou a levantar labaredas.Grande quantidade de fumaça foi avistada

Um carro pegou fogo no estacionamento do Assai atacadista no setor Vila João Vaz, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, na manhã deste sábado (3). O modelo fiat Uno estava estacionado ao lado de outros veículos, o que gerou apreensão aos clientes do estabelecimento, que chegaram a cogitar a possibilidade de explosão. ...