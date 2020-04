Cidades Carro pega fogo na BR-364, em Goiás, e motorista, de 70 anos, morre Corpo da vítima ficou preso ao carro após capotamento. Com isso, o senhor morreu no local, vítima do incêndio

Na manhã deste sábado (18), um veículo capotou e pegou fogo na BR-364, próximo a Serra da Urtiga, em Mineiros, no Sudoeste goiano. O motorista, um senhor de 70 anos, natural de Cassilândia, Mato Grosso do Sul, morreu ainda no local. O nome dele ainda não foi informado pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa ao carro ...