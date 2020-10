Cidades Carro pega fogo em estacionamento de prédio no Setor Bueno, em Goiânia Bombeiros utilizaram 8 viaturas para combater incêndio, que resultou em perca total do veículo

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (27) no subsolo de um prédio no Setor Bueno. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas, que não registraram vítimas. Os bombei...