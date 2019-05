Cidades Carro pega fogo em cruzamento no Setor Marista, em Goiânia Uma grande quantidade de fumaça saiu do veículo

Uma situação inusitada chamou a atenção, no início da tarde desta quinta-feira (23), de quem passou pelo cruzamento da Avenida Leopoldo de Bulhões com a Circular, no Setor Marista, em Goiânia. Um Fiat Fiorino pegou fogo e uma grande quantidade de fumaça se formou. Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais. Iraci Pires disse que estava no veículo junto ...