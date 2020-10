Cidades Carro lotado com mercadorias sem comprovação fiscal é apreendido na BR-050, em Goiás Renault Duster foi parado após os policiais visualizarem mercadorias sobre o banco traseiro

Um carro lotado com mercadorias estimadas em R$ 20 mil e sem comprovação fiscal foi apreendido nesta quarta-feira (30) no quilômetro 314, da BR-050, na divisa de Goiás com Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o Renault Duster com placas de Brasília foi parado após os policiais visualizarem mercadorias sobre o banco traseiro. Na revista, os age...